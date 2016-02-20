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فيديو| الحسيني يستنكر إغلاق «الداخلية» لمركز«النديم» المؤهل لضحايا التعذيب

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فيديو| الحسيني يستنكر إغلاق «الداخلية» لمركز«النديم» المؤهل لضحايا التعذيب فيديو| الحسيني يستنكر إغلاق «الداخلية» لمركز«النديم» المؤهل لضحايا التعذيب

يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني ، إننا لا نستطيع إغفال دور القوات المسلحة وجهاز الشرطة وما تقدمه من تضحيات للحفاظ على ريادة الوطن .

وتسائل الحسيني خلال برنامجه ” السادة المحترمون” المُذاع على فضائية ” أون تي في ” ، هل الأغلبية هي المتجاوزة ولا الأقلية، مشددًا على أن هذا هو السؤال الأهم والذي يجب أن يتم وضعه أمام الرئيس. مشيرًا إلى أنه “إذا أردنا أن نقول أن الشرطة تقوم بحماية البلاد فيجب أن تحمي كرامة المواطن الأول.

واستنكر الحسيني من غلق “الداخلية ” لمركز النديم ، قائلًا ” بدلًا من الانشغال من تحقيق المساواة مع الجميع والتعامل بكل حزم ، تتجه الداخلية لغلق مركز النديم المسؤل عن تأهيل ضحايا الظلم والعنف والتعذيب.

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