أول رسالة ماجستير عن «مانشيت» و«نهارك سعيد» لـ «إنجي لطفي» بآداب حلوان (صور)

تحت عنوان “العوامل المؤثرة في بناء أجندة الصحف المصرية وفقرة الصحافة في البرامج الإخبارية التلفزيونية”، ناقشت الباحثة إنجي لطفي عبد العزيز، أول من أمس الخميس، رسالتها للحصول على درجة الماجستير بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة حلوان، وحصلت المعيدة بكلية الأداب على درجة الماجستير بتقدير امتياز.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور نائلة عمارة، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتور هويدا مصطفي، عميد المعهد الدولي للإعلام أكاديمة الشروق، والدكتور آمال كمال، أستاذ الصحافة المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان.

وتدور فكرة الرسالة حول دراسة والتعرف على العوامل التي تتحكم وتتدخل في بناء أجندات كلاً من فقرة الصحافة في البرامج الإخبارية وفي الصحف المصرية محل الدراسة، وماهي معايير اختيار القائمين بالاتصال في البرامج والصحف محل الدراسة لاختيار الأخبار أو تجاهل أخبار أخرى بعينها حيث طبقت الباحثة الدراسة خلال فترة ثورة 30 يونيو 2013 وحتى 30 سبتمبر 2013 علي برنامجي مانشيت بقناة ONTV ونهارك سعيد بنايل لايف على التلفزيون المصري، كما طبقت الباحثة علي عينة من الصحف ممثلة لمختلف التوجهات مثل: صحف الأهرام والوفد والشروق والمصري اليوم والوطن.

وتوصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أبرزها يتمثل في تشابهت الصحف والبرامج محل الدراسة في تصدر قضية الإرهاب ضمن عينة القضايا الأمنية نتيجة لما شهدته مصر في فترة ثورة 30 يونيو من عدم استقرار للأوضاع في البلاد والاضطرابات لما ارتكبته جماعة تنظيم الإخوان من جرائم إرهابية وعنف سياسي، كما توصلت الدراسة إلى تعرض القائمين بالاتصال في الصحف والبرامج محل الدراسة إلى ضغوط وتدخلات وتعليمات بحظر النشر في بعض القضايا.

وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها فصل الإدارة عن الملكية حتى لايختلط العمل التحريري بالإداري، وضرورة حماية القائمين بالاتصال من ضغوط مُلاك القنوات والنظام (السلطة) وإعطائهم الحرية في تناول ورصد سلبيات وأخطاء أجهزة الدولة ومؤسساتها بكل حيادية وموضوعية حتي يتسم الإعلام المصري بالمهنية والموضوعية والشفافية.