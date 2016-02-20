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محافظ دمياط يستجيب لمطالب عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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محافظ دمياط يستجيب لمطالب عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ دمياط يستجيب لمطالب عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى
نجح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى احتواء غضب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بعد عدة ساعات من الاحتجاجات داخل الشركة، وانتقل المحافظ إلى الشركة واستمع إلى مطالبهم، التى تلخصت فى رحيل المهندس سيد ربيع رئيس الشركة، والمساواة فى الأجور مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وصرف مكافأة الأداء وفروق الضرائب.

وقال بيان صادر عن محافظ دمياط، إنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق وتمت الموافقة على صرف فروق الضرائب فورا وصرف مكافأة الأداء دفعة واحدة ، وبالنسبة للمساواة بالأجور مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أكد الوزير للمحافظ أن الموضوع جارٍ بحثه بلجنة الفتوى والتشريع بالدولة.

وحول موقف رئيس الشركة فقد خير المحافظ رئيس الشركة بين الاستقالة من منصبه أو الإقالة، وتقدم رئيس الشركة باستقالته.
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