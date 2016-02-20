أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استبعاد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط بعد تصاعد احتجاجات العمال ضده

Google+ Print
استبعاد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط بعد تصاعد احتجاجات العمال ضده استبعاد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط بعد تصاعد احتجاجات العمال ضده
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بعد إطلاع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على استبعاد المهندس سيد ربيع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط من منصبه، وتكليف مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

يأتى ذلك على خلفية الاحتجاجات التى قام بها عمال الشركة اليوم، داخل مقر الشركة، ومحاصرة مكتب رئيس الشركة، والمطالبة برحيله، مطالبين بمستحقاتهم المالية ومساواتهم بعمال الشركة فى محافظة الدقهلية، واعتراضهم على المبالغ التى يتقاضاها رؤساء القطاعات بالشركة، فى صورة حوافز ومكافآت.

وطالب المحتجون، رئيس الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، بتشكيل لجنة لمراجعة المكافآت والحوافز والبنود المالية التى تصرف لرؤساء القطاعات بدمياط، ومساواتهم بزملائهم فى محطات الدقهلية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365