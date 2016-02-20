استبعاد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط بعد تصاعد احتجاجات العمال ضده

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، بعد إطلاع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على استبعاد المهندس سيد ربيع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بدمياط من منصبه، وتكليف مجلس الإدارة بإدارة شئون الشركة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

يأتى ذلك على خلفية الاحتجاجات التى قام بها عمال الشركة اليوم، داخل مقر الشركة، ومحاصرة مكتب رئيس الشركة، والمطالبة برحيله، مطالبين بمستحقاتهم المالية ومساواتهم بعمال الشركة فى محافظة الدقهلية، واعتراضهم على المبالغ التى يتقاضاها رؤساء القطاعات بالشركة، فى صورة حوافز ومكافآت.

وطالب المحتجون، رئيس الشركة القابضة والجهاز المركزى للمحاسبات، بتشكيل لجنة لمراجعة المكافآت والحوافز والبنود المالية التى تصرف لرؤساء القطاعات بدمياط، ومساواتهم بزملائهم فى محطات الدقهلية.

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