بالصور.. وكيل تعليم الإسماعيلية يشهد الإعداد لمسابقة المدارس الفنية

استقبل مساء اليوم المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مسئولى مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، وهو مشروع مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بهدف تنظيم مسابقة المدارس الفنية الأفضل أداء.

ويسعى مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات والمُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى اختيار عدد من المدارس الفنية فى عدد من المحافظات (نطاق عمل المشروع) لدعمها فى إنشاء وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بهدف ربط الصناعة بالمؤسسات التعليمية وتهدف المسابقة إلى زيادة وعى المدارس الفنية بدورها المجتمعى وتحسين المهارات الشخصية لطلاب التعليم الفنى فى مصر (مثال: أخلاقيات العمل، مهارات الاتصال،مهارات العمل فى فريق، كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وحل المشكلات، والابتكار، بالإضافة إلى المهارات الفنية).

كما تهدف المسابقة، إلى تشجيع المدارس الفنية على تقديم المساعدة للخريجين لتيسير انتقالهم لسوق العمل وتشجيع المدارس الفنية على نشر ثقافة الابتكار بين الطلبة وتنمية مهارات مدرسى المدارس الفنية وبناء علاقة تفاعلية بين المدرسة والصناعة والمجتمع المحيط.

وأكد المهندس سرور إبراهيم سرور على أن تحصل المدرسة المتقدمة للمسابقة فى حال اختيارها على الدعم الفنى اللازم لإنشاء وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، ويقوم مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ببناء قدرات أعضاء الوحدة المختارين فى حال اختيار المدرسة كما تحصل على الدعم اللازم لاعتمادها من هيئة الاعتماد والجودة إلى جانب حصول العاملين بالمدرسة ومدير المدرسة على تدريبات شخصية وفنية داخل وخارج الجمهورية مع رفع كفاءة المدرسة فى مجال السلامة والصحة المهنية

>من خلال تضمين استراتيجية ومواد تكميلية وكتيبات للسلامة والصحة المهنية فى المدرسة ووضع المدرسة فى المؤشر الوطنى للمدارس الفنية وتعزيز مجالس الأمناء بالمدارس الفنية.

وذلك من خلال تمثيل القطاع الخاص فى تكوين مجالس الأمناء ويتثنى للمدرسة المشاركة فى العديد من الورش التدريبية والمؤتمرات والملتقيات والكفاءات التنافسية سواء داخل المحافظة أو خارجها أو خارج الجمهورية على أن تكون مدرسة فنية نظام (5 سنوات – 3 سنوات) أن تكون مدرسة فنية تخصص (فندقية– صناعية – زراعية) وأن تقع المدرسة فى إحدى المحافظات التالية (الإسكندرية – بور سعيد – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية) وتكون إدارة المدرسة على استعداد تام لتوفير كل ما هو مطلوب وتذليل كل العقبات التى تواجه وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لتمكينها من القيام بالأعمال المطلوبة منها وتقدم المدرسة الراغبة فى التقدم للمسابقة دور بارز فى خدمة المجتمع والطالب.

شهد اللقاء المهندس حسن سعد مدير عام التعليم الفنى والسيد الزهيرى مسئول وحدة تيسير الانتقال بالمديرية.



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