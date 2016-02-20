بالصور.. محافظ الأقصر يفتتح مؤتمر ترشيد استخدام المياه والحفاظ على النيل

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر التوعية بترشيد استخدام المياه والحفاظ على النيل بقاعة المؤتمرات بالكرنك، وذلك بحضور كل من الدكتورة شيرين شوقى نائب رئيس معهد بحوث النيل، والدكتورة صبورة السيد، والمهندسة سمر حسب الله، وعدد من رؤساء مجالس المدن والمراكز ومسئولى المديريات.

وقدمت الدكتورة شيرين شوقى، عرضاً توضيحياً عن لتوزيع المياه على سطح الكرة الأرضية، وتوزيع السكان والمياه على القارات موضحة المناطق التى تعانى من الجفاف.

وتحدثت "شوقى" عن التحديات الخارجية التى تواجه مصر خلال الفترة القادمة والتى تتضمن ضرورة حل الخلافات حول الموارد المائية المتاحة، والتحديات الداخلية تشمل صيانة وتحديث شبكة الرى والصرف لتقليل الفاقد من المياه، وزراعة محاصيل تتحمل الملوحة، ومنع الصرف غير المعالج بشكل كامل.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على دور الجيل القادم فى الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها ودور المواطن فى الاستخدام الأمثل للمياه، وأهمية الاستعانة بمراكز الشباب والجامعات فى رفع الوعى بأهمية المياه فى حياتنا.



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