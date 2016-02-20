عصام الحضرى: "مستعد أشيل جزم لاعبى المنتخب والعمل فى غرف الملابس"

أعرب عصام الحضرى حارس مرمى وادى دجلة، عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب الوطنى، والانضمام للفراعنة فى المعسكر المقبل يوم 23 فبراير الجارى، استعدادًا للقاء بوركينا فاسو الودى يوم 27 فبراير، مؤكدًا أنه لا ينظر إلى اللعب أساسياً أو الجلوس على مقاعد البدلاء، بقدر الاهتمام بتحقيق الفوز والوصول إلى أمم إفريقيا ثم كأس العالم.

أكد الحضرى خلال تصريحاته، أنه على أتم الاستعداد لحمل "جزم وقمصان" لاعبى المنتخب الوطنى، والعمل فى غرف خلع الملابس، من أجل تحقيق الحلم الذى ينتظره الشعب المصرى، لافتاً إلى إن انتصارات المنتخب فى الأعوام الماضية تحققت بالروح والإصرار والعزيمة، وعدم الأنانية والنظر للمشاركة الأساسية والجلوس على مقاعد البدلاء.

أضاف السد العالى، أنه يطمح فى الوصول أولاً مع المنتخب لبطولة أمم إفريقيا، ثم تحقيق الحلم الأكبر بالوصول لمونديال العالم، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كان يبذل قصارى جهده للحفاظ على مستواه وتألقه، معرباً عن سعادته بالعودة لخدمة منتخب بلاده وخوض تدريباته تحت إشراف أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة.

- عصام الحضرى ينضم للفراعنة بعد غياب 458 يوماً