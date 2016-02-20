كبير مستشارى"الخارجية الأمريكية": مصر تحقق تقدمًا كبيرًا نحو الاستقرار

قال ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى، إن اللقاءات التى أجراها مع أعضاء الحكومة المصرية، أكدت أن مصر حققت تقدما كبيرا فى طريقها نحو الاستقرار، لافتاً إلى أن القاهرة اتخذت خطوات هامة فى توفير استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى أنها حققت تقدمًا فى مجال تنمية الطاقة بشكل عام.

وأضاف "ثورن" خلال حوار خاص مع برنامج " الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية "الحياة"، أن زيارته الحالية للقاهرة تعد الثامنة، لافتاً إلى أنه التقى خلال هذه الزيارة وزيرى الخارجية والدفاع المصريين.

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