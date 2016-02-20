أحمد عمر هاشم: أنا بصحة جيدة وألقى محاضرة فى معهد الدراسات الإسلامية

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق أنه بخير وبصحة جيدة، نافيا بذلك ما ردده البعض ونقلته مواقع وصفها بالمتآمرة عن وفاته، موجها دعوته ضد هذه المواقع ومن خلفها بقوله: "اللهم أرنا يوما فيهم وأستجب دعوتنا ضد الكاذبون المتأمرون ".

وأوضح هاشم عضو هيئة كبار العلماء السابق أن هولاء الكاذبون ربنا سيحاسبون حسابا عسيرا على ما يرددونه من كذب وما يقولونه من آثم وبهتان، داعيا الله أن ينتقك منهم .

وأكد هاشم أنه بخير وقادم حالا من محاضرة فى معهد الدراسات الإسلامية بالأزهر، وأنه على تواصل بطلابه وفى دروسه سواء بالأزهر أو بالجامعات والمعاهد الإسلامية والندوات الفكرية ومازال حيا يرزق .

وكانت بعض المواقع الإلكترونية المحسوبة على الإخوان المسلمين قد رددت قبل قليل شائعات وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم وهو ما نفاه شخصيا فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع .

- الطريقة الهاشمية تنفى شائعة وفاة أحمد عمر هاشم وتؤكد: بصحة جيدة