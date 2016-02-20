وزير الاتصالات: 12% حجم تبادلنا التجارى مع دول أفريقيا

أكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى منتدى الاستثمار والتجارة بأفريقيا 2016، ركزت على عملية التكامل المصرى الأفريقى، موضحا أن قطاع الاتصالات فى مصر داعم حقيقى وفعال فى ذلك التكامل.

وأضاف "القاضى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركته بفاعليات مؤتمر "التجارة والاستثمار بأفريقيا 2016" المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تنمية الجانب الإقليمى والتعاون مع القارة السمراء فى مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، وخصوصا الشباب بأعتباره أهم الملفات المؤثرة فى القارة الأفريقية التى تنتمى لها الدولة المصرية.

وأشار وزير الاتصالات أن أفريقيا لديها ما يقرب من 1.2 مليار نسمة باعتبارها أكبر من أعداد المواطنين فى أوروبا وأمريكا، مشيرا إلى أن نسبة الشباب فى أفريقيا من إجمالى السكان يصل لـ60% من الفئات العمرية التى تقل عن 25 عاما.

وأشار ياسر القاضى أن وزارته تبنت عددا من الملفات لتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات منها منظومة الأمن السبرانى والذكاء الاصطناعى وتطبيقات اجهزة الحاسب الالى والهواتف المحمولة.

وكشف وزير الاتصالات عن قيام مصر بتدريب 5 دول افريقية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منهم تنزانيا والكونغو ، لافتا أن هناك تعاون مستمر ومثمر مع الجانب الأفريقى خصوصا فى منظومة تنبنى مشروع " الذهاب لافريقيا" والتعليم الالكترونى مؤكدا أنه من المقرر توقيع بروتوكول فى ذلك الشأن اعتبارا من مايو المقبل.

كما كشف المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، أن نسبة التبادل التجارى بين الدول الافريقية لا يتجاوز نسبة 12% وهى نسبة ضئيلة للغاية. وأشار إلى أن التكنولوجيا تساهم فى تقريب الشعوب الافريقية والشراكة فيما بينها ، لافتا إلى قيام مصر بتدريب الشباب الأفريقى وتنمية مهاراتهم .