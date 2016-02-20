غداً.. نظر رد ناجي شحاته في «أحداث مجلس الوزراء»

تنظر، غداً الأحد، محكمة الاستئناف طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته المقدم من دفاع المتهمين بالقضية المعروفة اعلاميا “باحداث مجلس الوزراء ” والمتهم فيها 103متهمًا بتهمة التجمهروحيازة اسلحة ومولوتوف والتعدى علي أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى بالمنطقة منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب

ومن المقرر ان ينظر طلب الرد امام الدائرة مدنى المنعقدة بدار القضاء العالى

كانت محكمة الجنايات قد امرت بوقف السير في إعادة اجراءات المحاكمة لحين الفصل في طلب رد المحكمة.