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غداً.. نظر رد ناجي شحاته في «أحداث مجلس الوزراء»

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غداً.. نظر رد ناجي شحاته في «أحداث مجلس الوزراء» غداً.. نظر رد ناجي شحاته في «أحداث مجلس الوزراء»

المستشار محمد ناجي شحاتة (أرشيفية)

تنظر، غداً الأحد، محكمة الاستئناف طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته المقدم من دفاع المتهمين بالقضية المعروفة اعلاميا “باحداث مجلس الوزراء ” والمتهم فيها 103متهمًا بتهمة التجمهروحيازة اسلحة  ومولوتوف والتعدى علي أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى بالمنطقة  منها مقر مجلس الوزراء  ومجلس الشعب

ومن المقرر ان ينظر طلب الرد امام الدائرة مدنى المنعقدة بدار القضاء العالى

كانت محكمة الجنايات قد امرت بوقف السير في  إعادة اجراءات  المحاكمة لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

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