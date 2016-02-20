طولان: عودتي إلى سموحة أغضبت أشخاص عديدة وما المشكلة في التصالح مع فرج عامر

تحدث حلمي طولان المدير الفني الجديد لنادي سموحة لأول مرة عقب عودته من جديد إلى النادي السكندري ونهاية خلافه من فرج عامر.

وقال حلمي طولان: "هل من المفترض أن يستمر الخصام بيننا؟! الأمر انتهى".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "عقدت جلسة مع فرج عامر يوم الجمعة وتم تصفية الأجواء وانتهى الأمر".

طولان تولى تدريب سموحة قبل أن يرحل ويترك المهمة لميمي عبد الرازق. بعدها دخل مدرب الزمالك الأسبق مع مناوشات قوية مع فرج عامر. قبل أن يهاجم الأخير طولان ويتجه حلمي لرفع قضية على رئيس سموحة.

وعن عودته إلى سموحة، قال مدير الزمالك الأسبق: "عودتي إلى سموحة أغضبت العديد من الأشخاص. كان يوجد من يريد المنصب ومن يُرشح شخصيات أخرى للمنصب".

وأضاف "سموحة فريق رائع ويمتلك عناصر جيدة جدا وأتمنى تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق وتحقيق طموحات النادي".

ومن المنتظر أن يوقع حلمي طولان على عقود تدريبه لنادي سموحة يوم الأحد ولمدة سنة ونصف.

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