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بالفيديو -أحمد ناجي: الحضري ليس رقم 1 في منتخب مصر

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بالفيديو -أحمد ناجي: الحضري ليس رقم 1 في منتخب مصر بالفيديو -أحمد ناجي: الحضري ليس رقم 1 في منتخب مصر

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب ترتيب حراس بعد انضمام عصام الحضري إلى معسكر الفراعنة.

ويدخل المنتخب المصري في معسكر إعدادي بداية من يوم 23 من شهر فبراير الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب عن قائمة مكونه من 24 لاعبا من بينهم عصام الحضري. (طالع التفاصيل)

وأجاب أحمد ناجي على سؤال (ما ترتيب حراس مرمى المنتخب في الوقت الحالي؟) قائلا: "أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك هو الحارس رقم 1 الآن في منتخب مصر".

وأضاف خلال ظهوره على قناة الحياة 2 "ثم محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت في المركز الثاني. والحضري ثالثا".

وأوضح "الملعب هو الفيصل بين النهائي بين الـ3 حراس وهذا ما أخبرته به عصام الحضري".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا ليس تقليل للحضري ويقدر على أن يصبح رقم 1 مستقبلا".

وماذا عن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي؟ قال أحمد ناجي: "هو مصاب الآن. وفي حالة تواجده فسيكون رقم 1 أيضا بجانب أحمد الشناوي".

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