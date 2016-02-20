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نشرة «ONA» للفضائيات| «أنا مصر» يحاور رئيس الوزراء.. مها أبو عوف تنضم للمحور..نبيل فاروق ضيف «cbc»

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«أنا مصر» يحاور رئيس الوزراء..مها ابو عوف تنضم للمحور..نبيل فاروق ضيفًا على «cbc»

«أنا » يحاور رئيس الوزراء..مها ابو عوف تنضم للمحور..نبيل فاروق ضيفًا على «cbc»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

يستعد الإعلامي دكتور معتز عبد الفتاح والإعلامية الشايب مقدمي برنامج ” أنا مصر” على شاشة الفضائية المصرية لتسجيل حوار مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يعرض في اليوم التالي من تسجيل الحلقة يوم الأربعاء.. للمزيد

شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

حصلت وكالة ONA على تفاصيل خريطة قناة المحور الجديدة والمقرر انطلاقها خلال الإثنين المقبل، حيث اشتملت الخريطة على شراء المحور محتوي الجزء الثاني من برنامج ” المسامح كريم” من تقديم جورج قرادحي، وبرنامج ” صولا” من تقديم الفنانة أصالة..للمزيد

قناة المحور

قناة المحور

 

يحل الفنان محمود الجندي، ضيفًا على الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها “100 سؤال” والذي يذاع على فضائية “الحياة”، في الساعة 11 مساء اليوم السبت..للمزيد

مجمود الجندي

مجمود الجندي

 

قال الفنان القدير رشوان توفيق إنه بدء حياته الفنية عام 1947 فى مدرسة المبتديان الإبتدائية حيث أدى دور عمر بن الخطاب على مسرح المدرسة..للمزيد

رشوان توفيق

رشوان توفيق

 

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، وذلك غدا الأحد في تمام الثالثة عصراً..للمزيد

نبيل فاروق (أرشيفية)

نبيل فاروق (أرشيفية)

 

 

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أونا

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