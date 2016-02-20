ابعد عنهم العملات.. جنيه معدنى يصيب طفلا بثقب فى المرىء ويتسبب فى وفاته

يواجه الكثير من الآباء والأمهات مشكلة ابتلاع أطفالهم لعملات معدنية وهو ما قد يعرض الطفل للكثير من المخاطر.

وقال الدكتور مجدى لولح، أستاذ جراحة الأطفال، إن طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات، ابتلع عملة معدنية "جنيه" فتسبب فى موته.

>

>

عملات معدنية

>وأوضح د.مجدى أن الجنيه وقف بالعرض فى المرىء ما تسبب فى عدم قدرة الطفل على التنفس وعندما توجه به أهله لطبيب الوحدة الصحية الريفية أسرع فى سحب العملة ما أحدث ثقبًا فى المرىء.

وأضاف: بعد أكثر من 10 أيام تعرض الطفل لسخونة وآلام ولم تصلح العقاقير فى تحسين حالته وبإجراء أشعة اتضح وجود الثقب ولم يستطع الأطباء فى مستشفى المنوفية الجامعى التدخل الجراحى حيث المرىء يختلف تمامًا عن باقى الجهاز الهضمى فى أنه لا يمكن إصلاحه جراحيًا بعد مرور 24 ساعة من حدوثه.

>

>

إشاعة طفل بلع مغناطيس

>وأوضح أستاذ جراحة الأطفال، أن الأطباء حاولوا علاج الطفل بقدر الإمكان ووضعه على أجهزة معينة تساعده على الاستمرار والعلاج ولكن لم يستطع الصمود أكثر من 15 يومًا وتوفى.

وأوصى د. لولح برعاية الأطفال بشكل أكثر حذرًا وعدم وضع الأموال خاصة العملات المعدنية أمامهم أو أى أجسام حادة أو دبابيس أو مسامير أو إبر أو حجر بطارية أو مغناطيس صغير، لأن الأطفال لا يميزون بين ما هو خطر على حياتهم وما هو صحى فيتناولون أى شىء، ما قد يودى بحياتهم مؤكدًا: إذا ابتلع الطفل أى شيء معدنى وهنا يجب على الأهل التوجه به إلى طبيب متخصص سريعًا.



>

طفل بلع مغناطيس