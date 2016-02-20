تقرير في الجول – كتالوج الجوهري في كيفية إعداد منتخب مصري ناجح

قبل 78 عاما من اليوم، وُلد جنرال التدريب محمود الجوهري المدير الفني الراحل الذي غيّر الكثير في تاريخ كرة القدم المصرية.. اليوم تحتاج مصر لرجل في خبراته من أجل الاستعداد للعودة للمحافل الإقليمية والدولية.

واستدعى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر 24 لاعبا للدخول في معسكر مغلق يوم 23 فبراير وحتى 27 موعد مواجهة بوركينا فاسو وديا.

وأثناء إحياء ذكرى ميلاد الجوهري تزامنا مع قائمة منتخب مصر، يعرض FilGoal.com كتالوج الجوهري في كيف تعد معسكرا ناجحا وفقا لرواية كثير ممن جاوروه.

وأبرز من يشرح الكتالوج هو سمير عدلي المدير الإداري الأشهر في تاريخ الفراعنة الذي عمل مع الجنرال سنوات طويلة.

البرنامج

هذا هو البرنامج اليومي لمعسكرات محمود الجوهري مع منتخب مصر وفقا لما قاله سمير عدلي لـFilGoal.com في وقت سابق. (شاهده من هنا)

كل هذا يسير في الأيام العادية وليس ليلة المباراة التي يكون فيها الاستغناء عن بعض البنود، يكون هناك محاضرة صباحية ولا توجد مسائية، أو فطار أو غداء خفيف أو تناول وجبة خفيفة للغاية بعض الشاي فقط.

يقوم الجوهري بالتشاور مع الجهاز الفني المعاون في البرنامج ووضعه لكن الكلمة الأولى والأخيرة تكون له ولا يمكن أن يغير شيء في البرنامج إلا عندما يكون مقتنعا بها 100%.

كان الجوهري يستخدم قلم رصاص في كتابة البرنامج لأنه لا يحب أن يشطب على ما يكتبه، يقوم بمسح وإعادة كتابة أي تعديل. يحمل حقيبة تشعر أنه إداري.

دراسة المنافس

يقوم الجوهري بدراسة المنافس جيدا من خلال غرفة خاصة به في منزله بها العديد من أجهزة الفيديو ومئات الشرائط، ويقوم بنفسه بتسجيل المباريات وفي ظل قلة التكنولوجيا الموجودة حاليا كان يستطيع تسجيل سبع مباريات في وقت واحد.. الأمر بات سهلا الآن لأي مدير فني.

لم يكن يحب أن يقوم أحد بلمس هذه الأجهزة الخاصة به، يعرف كل مباراة أين احتفظ بتسجيلها في مكتبة عملاقة.

كان الجوهري حريصا على مشاهدة كل لاعب للمنافس ودراسته جيدا ويعطي بعد ذلك للاعب المنتخب المصري الذي سيواجهه شريط به أبرز مميزات منافسه حتى يسهل عليه عملية مواجهته.

التدريبات

بخلاف أمر الالتزام بالمواعيد الذي أجبر الجوهري من قبل على ترك التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن يركضان خلف الحافلة، فإن التدريبات لها قدسية خاصة عند الجنرال.

يقوم الجوهري بتسجيل التدريبات على شرائط فيديو، ويحرص على مشاهدتها عندما يعود للفندق من أجل متابعة كل لاعب عن قرب.

يحاول الجوهري أن يعرف من تكاسل ومن يسرح ومن يمازح زملائه ومن غير مهتم ومن يبذل أقصى ما لديه في التمرين؟

المحترفون

الاتصال بالمحترفين خارج مصر بشكل مباشر هو أبرز ما يحرص عليه الجوهري، ليس فقط باللاعبين ولكن بالمدربين وإدارات أنديتهم.

ارتبط الجوهري بعلاقات صداقة مع مدربين معظم المحترفين لكي يحصل منهم على آخر تطورات مستوى لاعبي المنتخب.

هذا بخلاف مشاهدتهم عبر كل القنوات التي اشترك فيها الجوهري منذ دخول الستلايت مصر.

ليس هذا فحسب، بل الاتصال يكون مع بعض الشركات المصرية في الدول التي يحترف بها اللاعبون. السفارات المصرية.. شركة مصر للطيران وموظفيها للسؤال حول سمعة اللاعب ومدى التزامه داخل وخارج الملعب.

المكافآت

الحرص على تسليم اللاعبين مستحقاتهم ومصروف الجيب الخاص بهم قبل مغادرة المعسكر سواء كان اللاعب سيكون أساسيا أو خرج من القائمة.

صنع الجوهري نظاما خاصا بخلاف ما ينص عليه الاتحاد، إذ كان مكافآت اللاعب الأساسي تختلف عما يتقاضاه البديل عما يتقاضاه من يخرج من القائمة.

لكن الجوهري باتفاق مع اللاعبين قال إنه سيأخذ المبلغ من اتحاد الكرة ويتم تقسيمه بالتساوي بين اللاعبين.

وبعد أن يحصل كل لاعب على مستحقاته يطلب من الجميع المساهمة لمنح بعض الأموال لعمال غرف خلع الملابس أو ذبح ماشية مثلا.

هذا ما كان يصنعه الجوهري الذي يراه الكثيرون أعظم مدير فني مصري في تاريخ كرة القدم وآخر من جعل الفراعنة يتأهلون لكأس العالم.

واختار هيكتور كوبر المدير الفني الحالي لمنتخب مصر إقامة معسكر بصفة دورية لكي يتعرف على اللاعبين أكثر قبل مواجهة نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا نهاية مارس المقبل.

طالع - قائمة منتخب مصر