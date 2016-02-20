اسبوع لندن للموضة وبداية دراماتيكية!

انتقل اسبوع الموضة لموسم خريف وشتاء 2016-2017 للألبسة الجاهزة من نيويورك الى لندن، وكما اختتم أسبوع نيويورك في نهاية دراماتيكية في عرض دار "مارك جايكوبس" Marc Jacobs كذلك افتتح أسبوع لندن في نفس الأجواء، حيث قدمت دار "داكس" Daks مجموعتها في اليوم الأول من العروض، وقد اتسمت المجموعة بالكثير من عناصر الدراما، وقد بدت سوداوية وغامضة بعض الشيء، وبالغم من أن الدار تحتفل بالعيد الأربعين لتأسيسها غير أننا لم نلاحظ أي أجواء احتفالية في العرض، بل على العكس فقد غلب اللون الأسود على المجموعة مع تصاميم استوحيت من العصر الفيكتوري ومن القرون الوسطى، ومن ملابس النساء الأرامل في تلك الفترة، مع ياقات الدانتيل الكبيرة، واكسسوار البروش الذي زيّن كثير من التصاميم، والمعاطف وفساتين الكوكتيل التي وصلت حد الركبة. كما الفساتين الطويلة المصنوعة من الأقمشة المرهفة، والأقمشة التي دخلها الريش هنا وهناك، كما أعادت الدار تقديم طبعة المربعات الشهيرة بها بطريقة جديدة ومبتكرة. وقد لاحظنا مرور بعض التصاميم الرجالية خلال العرض أيضاً.

بداية مُبشرة مع مجموعة "داكس" Daks التي جمعت بين الأنوثة والرجولة، والتي كشفت الكثير عن عناصر الدار الابداعية الفريدة.