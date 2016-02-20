ساعات EBEL تحتفل بعيد الأم

قوموا بتدليل والدتكم المحبوبة خلال عيد االأم المقبل مع ساعة من EBEL. سواء كانت تنتمي إلى مجموعة EBEL Wave Lady أو مجموعة EBEL Classic Lady، تتمتّع كل ساعة بأسلوبها وخصائصها الخاصة. تكون EBEL Wave Lady مصنوعة بشكل مثالي من الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأصفر عيار 18 قيراط، وهي مزيّنة بميناء من عرق اللؤلؤ الأبيض و11 حجر ألماس.

يُمكن لأي إمرأة تقدّر البساطة والجودة أن ترتدي هذه الساعة بأناقة. أما ساعة EBEL Classic Lady، فتتميّز بإحساس راقي انطلاقاً من كونها مصنوعة من وزن يتخطى 4 غرامات من أحجار الألماس والذهب. إن العقارب المصقولة الماسية والمقوسة من الذهب الأصفر تسهل قراءة الوقت وتمنح الساعة لمسة أنيقة.