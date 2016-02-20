السيسي يعرب عن تطلعه لتوسيع التعاون مع بنك التنمية الإفريقي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش أعمال منتدى “أفريقيا 2016″ فى شرم الشيخ أكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقى، وحضر اللقاء وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى إلى جانب عدد من كبار المسئولين فى البنك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بمشاركة رئيس بنك التنمية الافريقي في “منتدى أفريقيا 2016″، وأشاد بمستوي التعاون القائم بين مصر والبنك، معرباً عن تطلعه لتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي أشار كذلك إلى أهمية متابعة ما تم مناقشته خلال زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الأسبوع الماضي فى القاهرة بشأن إمكانية قيام البنك بتمويل مشروعات مشتركة تُنفذها مصر مع الدول الأفريقية، كما نوّه الرئيس إلى استعداد مصر لتقديم خبراتها لتلك الدول في المجالات التنموية المختلفة بما يساهم في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن رئيس البنك أشاد بتنظيم مصر لمنتدى الاستثمار فى أفريقيا، مؤكداً أن ذلك يعكس الدور الريادى لمصر فى القارة وحرصها على دفع عملية التنمية وجهود التكامل الأفريقى، كما أشاد رئيس البنك بمستوى التقدم الذى تحققه مصر على صعيد الأداء الاقتصادي، منوهاً على وجه الخصوص إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة المصرية، ومؤكداً حرص البنك على المشاركة فى دعم الموازنة المصرية والعديد من القطاعات الاقتصادية.

وثّمن رئيس البنك كذلك رؤية الرئيس السيسي الهادفة إلى تمكين الشباب وإطلاق طاقتهم، مشيداً بإعلانه عام 2016 عام الشباب، وأشار إلى اعتزام البنك إطلاق مبادرة تهدف إلى توظيف الشباب فى أفريقيا ويُمكن من خلالها تمويل عدد من المشروعات الخاصة بالشباب فى مصر.

ومن جانب آخر أشار رئيس البنك إلى تعدد مجالات التعاون بين مصر والبنك فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات إقليمية داخل القارة الأفريقية، ومنها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحرالمتوسط، الذى يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لتعزيز الاندماج الاقليمى وزيادة التبادل التجارى بين الدول الأفريقية.

وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع تمهيداً للبدء فى تنفيذه، كما أكد على أهمية دراسة عدد من المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ولاسيما فى مجالات النقل المختلفة، بحيث تهدف إلى زيادة الربط بين الدول الثلاث وتيسير حركة الأفراد والبضائع.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول أيضاً سبل تنمية القطاع الزراعي فى مصر، حيث أعرب رئيس البنك عن إعجابه برؤية الرئيس لمشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان وما يوفره من عائد استراتيجي لا يقف عن حدود المنفعة الاقتصادية، بل يهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتيح فرص عمل جديدة.

أ ش أ