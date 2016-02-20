مصرع شاب داخل شقته بالدقهلية مختنقًا ببسبب تسرب الغاز ووجود كسور بالجمجمة

لقى شاب مصرعه، اليوم السبت، داخل مسكنه، بمدينة طلخا، مختنقا، بعد تسرب غاز، مع وجود آثار كسور فى الجمجمة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب متوفى داخل مسكنة، وانتقل المقدم أحمد راتب مفتش مباحث قسم طلخا، والرائد أحمد شبانة رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة لشاب يدعى "محمد م ا" 26 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية، داخل شقة والدته، ووجد عاريا، وملقى على الأرض، وبسؤال أقاربه تبين أنه مقيم بمفرده فى المسكن منذ يومين، وتبين من الفحص المبدئى وجود آثار دماء نتيجة نزيف من الأنف، وبعض الكدمات فى الرأس، وبسؤال نجل عمه لم يتهم أحدًا.

وتبين وجود آثار لرائحة غاز بالشقة صادرة من "السخان"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة، وأكدت أن الوفاة نتيجة الاختناق ووجود آثار كسر فى الجمجمة، وأمرت النيابة بدفن الجثة.