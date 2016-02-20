النيابة تبدأ التحقيق مع أمين شرطة أطلق الرصاص على جاره بالخصوص

بدأت نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه الميرى على جاره فى مشاجرة نشبت بينهما فى مدينة الخصوص واستقرت الطلقة فى ساق المجنى عليه.

ومن جانبه أكد الرائد محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص أنه تم القبض على أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص على جاره وأصابه فى ساقه.

وقال عرفان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن مشاجرة نشبت بين عائلتين فى منطقة عزبة السقيلى بالخصوص بسبب خلافات على لعب الأطفال فى الشارع نتج عنها قيام " مهدى ا م " من قوة مباحث مديرية أمن السويس بإطلاق رصاصة من سلاحه الميرى استقرت فى ساق المجنى عليه "إبراهيم ياسر ".

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة ودلت تحريات عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى ورود بلاغ للعقيد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة من قوة مديرية أمن السويس مع أحد جيرانه، أطلق خلالها عيارا ناريا استقر فى ساق جاره نتج عنه تهتك فى أوتار الساق وكسر مضاعف وتم تحويل المجنى عليه إلى المستشفى للعلاج وتم القبض على أمين الشرطة.