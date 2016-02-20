حبس رقيب وأمين شرطة قتلا زوج شقيقتهما لخلافات بينهما فى المنوفية

قرر المستشار أحمد عبد الناصر مدير نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حبس كل من محمد أبو زيد رقيب شرطة، وشقيقة وليد أمين شرطة، كما أمر بضبط وإحضار أشقائهم الباقين وهم محمد رقيب شرطة، وهانى مدرس، وذلك لقيامهم بقتل مغاورى سليمان أبو طبيخ، والدة زوجة شقيقهم طعنا بالسكين داخل مستشفى شبين الكوم التعليمى، وإصابة نجلة حسين بجروح متفرقة بالجسم، وذلك بسبب خلافات وقضايا منظورة أمام القضاء بينهم.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد وصول، طرف أول وليد أبو زيد أمين شرطة، وشقيقه محمد، مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثانى، مغاور سليمان أبو طبيخ، 62 عاما، فلاح، ونجله حسين، 24 عاما، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، وتم احتجازهم بالمستشفى.

وعقب وصولهم دخل أشقاء الطرف الأول، على، 34 عاما، مدرس، وهانى، ومحمد، رقيبا شرطة، على الطرف الثانى، وتعدوا على مغاور بطعنه بالسكين، حتى فارق الحياة داخل المستشفى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، لضبط المتهمين، وتم ضبط احدهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع أشقائه لقيام الطرف الثانى بالتعدى على والد زوجة شقيقهم، ونجلة حسين طاخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.