صور| تنصيب القس باسم عدلى راعيًا شريكًا للكنيسة الإنجيلية بأسيوط

احتفلت الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، الجمعة، بتنصيب القس باسم عدلي راعٍ شريك بالكنيسة؛ بحضور عدد من قيادات سنودس النيل الأنجيلي المشيخي، وقيادات وقسوس مجمع أسيوط، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي من مختلف الطوائف المسيحية.

وبدأ برنامج الاحتفال بموكب الدخول، والذي تقدمه قسوس سنودس النيل الإنجيلي، ومجمع أسيوط الإنجيلي، ثم قسوس الكنيسة الإنجيلية المشيخية الأولى بأسيوط، ثم كلمة ترحيب، ثم صلاة قادها القس رفيق ثابت.

وشارك في برنامج الحفل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الأنجيلية بمصر، والدكتور القس كمال يوسف رئيس سنودس النيل الأنجيلي المشيخي بمصر، والقس هاني سند رئيس مجمع أسيوط الأنجيلي المشيخي، القس باقي صدقة راعي الكنيسة و الدكتورة آن إميل زكي .

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر خلال كلمته التي ألقاها مساء اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية المشيخية بأسيوط الأولى بتنصيب القس باسم عدلي راعيًا شريكًا للكنيسة بأنه يريد أن يسمي كلمته اليوم بعنوان “نحو خطاب ديني جديد أو نحو فكر مصلح” ومنطقتنا في هذه الأيام تمر بمرحلة انتقالية ومرحلة ديمقراطية والتحديات كثيرة كما أنني أجد أيضًا في هذه المرحلة التي تمر بها الكنيسة تواجه عدة تحديات كبيرة.

وأضاف زكي بأنه يحلم بكنيسة غير جامدة، أي يحلم بكنيسة متحركة ولها رغبة في التجديد، وأن الجمود يقتل، والخطاب الديني الجامد أيضا يقتل، وأننا نتعلم من السيد المسيح أن الجديد يحتاج جديدًا وإبداعًا، وأن خلق السبت للإنسان، وليس الانسان من أجل السبت.