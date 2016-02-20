رُمانة الميزان بقلم | د.أماني إبراهيم

لم يعد المنطق يحكمنا ولم تعد عقولنا المفكرة قابلة لنتفهم ما يدورحولنا، وأصبح يسيطرعلينا الإحباط والفزع من الإنهيار بكل مقاييسه على الرغم من أن حتى في حالات الإنهيار عادة يُبنى زمنًا جديدًا ذو أساس أقوى بخبرات متعددة وحديثة وتستحق من أجله الحياة .

فمن خيبات الأمل أن يسيطرعلينا «بعبع» غياب الدولة ونفقد الثقة فمن هم حولنا وتصبح المقاييس هي التخوين والمؤامرة والشك في كل القدرات والمقدرات حتى وإن كان هذا بالفعل حقيقة الوضع لكننا نتعمد الاستسلام لكل ماهو سلبي ننتظر لتأتي إلينا المعجزات بالحل السهل المباشر دون عناء ونسينا كيف حفر الفراعنة بحضاراتهم سطورًا من ذهب آلآلف السنين يعلمها القاصي والداني .. فمتى يصبح شعارنا “لن اعيش في جلباب أبي” فالوقت كالسيف والزمان يبارينا في ماراثون عجلة التقدم وتحدي الصعوبات مدعومين بتاريخنا وحضارتنا القديمة وثقافتنا التي نسعى جاهدين الآن بذبحها ليل نهار.

ونتعمد أن نعيش في غيبوبة الجهل والبطاله لكن مانراه في أوطاننا الآن هو تعمد محو هويتنا بأفعالنا وبأيدينا إلي أن يصل بنا الأمر إلى تغيير تاريخنا بأكمله فتمحى حضارتنا وننسى هويتنا ليسطر التاريخ حضارات أخرى منبثقة من الحضارة الفرعونية ولا لوم على من يبني لنفسه حضارة لتدوم في المستقبل آلآف سنين.

فمنذ الحرب العالمية الأولى وبريطانيا مديونه لمصر ب 3 مليارات جنيه استرليني بما يعادل 270 مليار جنيه الآن ولن أتفاخر بما قدمته مصر في عزها لمساندة الآخرين ولكن حان وقت استرداد الحقوق لأنقاذ ازماتنا الأقتصادية لأن ذكرى التاريخ تحدثنا عن سبتمبر 1918 العام الخير للحرب العالمية الأولى حين ارسلت مصر 500 ألف فرنك فرنسي لأنقاذ الشعب البلجيكي من الفقر ومرض السل بل استمرت مصر بالأستمرار في ارسال المزيد من الأموال وبعثت جلالة الملكة وقتها خطاب بخط يدها تعرب فيه عن عظيم امتنانها لكرم الشعب المصري لما قدمه للشعب البلجيكي، وللتوضيح أيضًا كانت الأموال التي كانت ترسلها مصر وقتها كانت تقسم على ثلاثة اقسام منها 165 ألف فرنك لحساب الملكة الشخصيباعتبارها رئيسة الممرضات وللأنفاق منها على تمريض ضحايا الحرب و250 ألف فرنك لشراء ملابس عسكرية للجنود في الشتاء.

وكانت مصر وقتها تملك اهم واشهر بورصة للقطن في العالم كل هذا يستوجب على المجتمع الغربي رد الجميل واسترداد حقوقنا بلا تهديد ولا مقاطعات .

أما أمريكا فحدث ولا حرج فقد بعثت من قبل الرئيس الأمريكي هويربرت هوفر الذي جاء بنفسه للملك فاروق طالبا المعونة المادية لبعض الدول الأروبية التي كانت عى شفا مجاعة بعد الحرب العالمية الثانية لأن امريكا وقتها كانت غير قادرة على دعم أي دولة في العالم .

وبرغم كل تلك المواقف يبدو أن العبيد ينكرون معروف أسيادهم فمصر تلقت تهديدات أمريكية بوقف معونتها والمساعدات العسكرية حين بدأت مصر حربها ومقاومتها للأرهاب بعد اندلاع ثورة 2013 وقفز الإخوان على السلطة حين رفضها الشعب المصري بعد سنة واحدة فقط من حكمهم .

والآن فقط أصدرالبرلمان البريطاني قرارًا بتسديد القرض لمصر وهنا يأتي دور الحقوق التي لابد من المطالبة باسترداد أصل الدين وفوائده فنحن الآن في أمس الحاجه لمواجهة كل التحديات بلا استثناء فمن لديه هذه الكثافة السكانية لابد من أن تكون طاقاته وقدراته متنوعه يمكن من خلالها مواجهة كل الصعوبات.

فلا بد هنا من العودة إلى رومانة الميزان لظبط تلك المنظومة واستعادة حقوقنا وتاريخنا ولابد ان نستيقظ من غيبوتنا وندرك انه حين نطالب لابد ان نعمل لتزداد مطالبنا وحقوقنا قيمًة وانتاجًا.

فمع أول أيام مؤتمر منتدى افريقيا 2016 والذي يعقد في شارم الشيخ يخرج الينا محافظ البنك المركزي “طارق عامر” ليؤكد لنا انه لا صحة لاي اشاعه حول هروب او خروج المستثمرين المصريين ولم تتوقف الأستثمارات بمصر على رغم تدهور الجنيه المصري امام الدولار والذي تأثر بتراجع السياحة للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وقد يكون التفاؤل مبالغ فيه ولكن لابد من تجاوز الأزمة بالعمل حتى لاتصبح الحياة هي فوضى الأشاعات والبطاله المتعمده وننتظر البلاء قبل وقوعه ونصبح في انحدار اقتصادي واجتماعي بايدينا وليس بأيدي الغرباء.