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الحضري عن عودته إلى المنتخب: مستعد للم الكرات وحمل الأحذية إذا طالبوني بذلك

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الحضري عن عودته إلى المنتخب: مستعد للم الكرات وحمل الأحذية إذا طالبوني بذلك الحضري عن عودته إلى المنتخب: مستعد للم الكرات وحمل الأحذية إذا طالبوني بذلك

أكد عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة ومنتخب استعداداه للم الكرات من خلف المرمى إذا تم طلب ذلك منه خلال معسكر .

ويدخل المنتخب المصري في معسكر إعدادي بداية من يوم 23 من شهر فبراير الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب عن قائمة مكونه من 24 لاعبا من بينهم عصام الحضري. (طالع التفاصيل)

وقال الحضري عن عودته إلى المنتخب: "سعيد للغاية بالعودة من جديد لخوض التدريبات تحت قيادة أحمد ناجي في منتخب مصر".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "إذا طالبوني بلم الكرات من خلف المرمى وحمل الأحذية سأفعل ذلك".

وأوضح "شرفي كبير لي الانضمام إلى منتخب مصر. وسعيد للغاية بذلك".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي ولا يُهم من يلعب ومن يشارك بل الأهم هو منتخب مصر. وسنفعل كل شيء من أجل المنتخب".

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