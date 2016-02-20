أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محكمة جنح سوهاج تجدد حبس 3أشخاص بتهمة الإتجار في مخدر البانجو

Google+ Print
محكمة جنح سوهاج تجدد حبس 3أشخاص بتهمة الإتجار في مخدر البانجو محكمة جنح سوهاج تجدد حبس 3أشخاص بتهمة الإتجار في مخدر البانجو

أرشيفية

قررت محكمة جنح سوهاج، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى البانجو، وذلك بعد ضبطهم متلبسين وبحيازتهم 30 كيلو بانجو داخل سيارة نقل بأحد الأكمنة بمركز ساقلتة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز ساقلتة، عن قيام “عمر.ا.ع” و”محمد.م.م” و”علاء .م.م” بالإتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، حيث تم القبض على المتهمين متلبسين أثناء قيادة السيارة النقل بأحد الأكمنة بمركز ساقلتة، ووجد داخلها 30 كيلو من البانجو وأسلحة وذخيرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالإتجار فى البانجو وبحيازتهم للسلاح النارى والذخيرة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا