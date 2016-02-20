محكمة جنح سوهاج تجدد حبس 3أشخاص بتهمة الإتجار في مخدر البانجو

قررت محكمة جنح سوهاج، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى البانجو، وذلك بعد ضبطهم متلبسين وبحيازتهم 30 كيلو بانجو داخل سيارة نقل بأحد الأكمنة بمركز ساقلتة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز ساقلتة، عن قيام “عمر.ا.ع” و”محمد.م.م” و”علاء .م.م” بالإتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، حيث تم القبض على المتهمين متلبسين أثناء قيادة السيارة النقل بأحد الأكمنة بمركز ساقلتة، ووجد داخلها 30 كيلو من البانجو وأسلحة وذخيرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالإتجار فى البانجو وبحيازتهم للسلاح النارى والذخيرة، وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.