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مسلحو طالبان يدمرون مدرسة للبنات في شمال غربي باكستان

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مسلحو طالبان يدمرون مدرسة للبنات في شمال غربي باكستان مسلحو طالبان يدمرون مدرسة للبنات في شمال غربي باكستان

أرشيفية

أعلن مسلحو حركة طالبان أنهم دمروا مدرسة للبنات في مناطق شمال غربي باكستان المضطربة، فيما أعلن الجيش الباكستاني أنه قتل خمسة على الأقل في اشتباك في تلك المناطق.

وذكر راديو “سوا” الأمريكي أن انفجار قنبلة أدى إلى تدمير ثلاثة، من الصفوف الخمسة في مدرسة البنات الابتدائية في قرية تيارزا في ولاية جنوب وزيرستان، دون وقوع أية إصابات.

وقال الجيش، في بيان: “خمسة إرهابيين قتلوا بأيدي قوات الأمن في مهمند صباح السبت”، موضحا أن المسلحين كانوا يدبرون نشاطا إرهابيا”.

يُذكر أنه منذ 2002، عندما بدأ الجيش هجومه في مناطق القبائل الشمالية الغربية لقتال طالبان، دمر مسلحو الحركة مئات المدارس.

أ ش أ

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