بالفيديو - بايرن يسن أسنانه ليوفنتوس بفوز ثلاثي رائع

(إفي): حول فريق بايرن ميونخ تأخره على أرضه بهدف إلى فوز (3-1) على دارمشتات في الجولة 22 من دوري الدرجة الألماني لكرة القدم.

وسيزيد هذا الفوز من معنويات الفريق البافاري قبل أن يذهب الثلاثاء القادم لمواجهة يوفنتوس في الدور 16 بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن رصيده في البوندسليجا إلى 59 نقطة بفارق 11 نقطة عن بروسيا دورتموند الذي سيحل ضيفا ثقيلا على باير ليفركوزن غدا في نفس الجولة.

استقبلت شباك الفريق البافاري هدفا في الدقيقة 26 أحرزه لاعب الضيوف ساندرو فانجر، وحافظ دارمشتات على تقدمه طوال الشوط الاول حتى عادل أصحاب الأرض النتيجة بعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وجاء الهدف من تمريرة من رافينيا إلى توماس مولر داخل منطقة الجزاء سددها المهاجم الالماني بشكل رائع داخل الشباك.

وتقدم البايرن في النتيجة عندما أرسل ارتورو فيدال كرة عرضية من الجهة اليسرى استقبلها مولر بمهارة داخل المنطقة في رقابة المدافعين ولعبها مقصية داخل المرمى في الدقيقة 71.

وزاد روبرت ليفاندوفسكي الغلة في الدقيقة 84 بإحرازه الهدف الثالث اثر تلقيه عرضية الجناح الفرنسي فرانك ريبيري من الجهة اليسرى.

وتجمد رصيد دارمشتات بهذه الخسارة عند 24 نقطة في المركز 13.

شاهد الأهداف

وصعد هيرتا برلين للمركز الثالث مؤقتا برصيد 36 نقطة رغم تعادله على أرضه بهدف لمثله مع فولفسبورج الثامن بـ31 نقطة.

افتتح فولفسبورج التسجيل عن طريق مارسيل شافر في الدقيقة 53 قبل أن يعادل سالومون كالو النتيجة بعدها بسبع دقائق.

وتقدم بروسيا مونشنجلادباخ إلى المركز الخامس بفوزه على أرضه أمام كولن بهدف نظيف حمل توقيع لاعبه الالماني السوري الاصل محمود داوود.

ورفع بروسيا رصيده إلى 35 نقطة يتساوى بها مع باير ليفركوزن الرابع في الترتيب بفارق الاهداف.

وفاز انجولشتات على قواعده بهدفين نظيفين لبينيامين هوبنه (ق12) و لوكاس هينتيرسير (ق90) من ضربة جزاء، على فيردر بريمن الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة وأصبح في منطقة الهبوط، بينما قفز انجلوشتات لمنطقة وسط الجدول بـ29 نقطة.

وحقق هوفنهايم فوزا مثيرا على ملعبه 3-2 أمام ماينز، لكنه لم يسعفه في الخروج من منطقة الخطر، حيث يحتل المركز قبل الاخير بـ18 نقطة في حين تراجع ماينز للمركز السابع بـ33 نقطة.