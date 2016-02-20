محافظ بورسعيد يقرر دعم منطقة الخمس كبارى بـ4 محولات كهربائية

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دعم منطقة الخمس كبارى جنوب بورسعيد بـ4 محولات كهربائية لتوصيل التيار الكهربائى للأهالى والجمعيات الزراعية.

كما قرر الغضبان رصف الطريق المؤدى للمنطقة استجابة لمطالب الأهالى بالإضافة لمد خطوط مياه الشرب للقرية مع توفير خزانات للمياه فى المناطق التى يتعذر وصول المياه إليها.

ومن جانبه أصدر المحافظ تعليمات لرئيس حى الجنوب وقسم الشرطة التابع له الحى وممثلى الرى لمراجعة الموقف على الطبيعة وحصر المزارع السمكية الموجودة بالمنطقة لإزالتها، لقيام أصحابها بالتعدى على مصادر المياه بالمخالفة للقانون.

ومن جهة أخرى قرر المحافظ إقامة تمركز أمنى لحماية سكان منطقة الخمس كبارى من أية محاولات للتعدى على ممتلكاتهم مع دراسة إنشاء وحدة صحية متطورة ومركز شباب لاكتشاف الموهوبين وغيرهم من الذين يعشقون الرياضة.