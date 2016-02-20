كرة يد - بالفيديو مرة أخرى.. الأهلي يهزم الجزيرة في حضور الجماهير

فاز الأهلي على الجزيرة بنتيجة ٢٩-١٤ في منافسات دوري المحترفين لكرة اليد في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، بحضور الجماهير.

واقتحمت أعداد من جماهير الأهلي مباراة فريق اليد ضد الجزيرة في دوري المحترفين، اليوم السبت والتي أقيمت في الصالة المغطاة بالنادي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن أعدادا من جماهير الأهلي نجحت في الدخول إلى الصالة المغطاة قبل انطلاق مباراة الفريق الأحمر ضد الجزيرة في دوري المحترفين لكرة اليد.

ولم تعترض قوات الأمن الجماهير، خوفا من اندلاع اشتباكات.

وحضر فريق الجزيرة الإماراتي الذي يضم علي زين نجم الأهلي السابق المباراة من المدرجات.

يذكر أن مباراة الأهلي أمام بترول أسيوط في دوري كرة اليد أمس الجمعة، قد شهدت اقتحام جماهير للصالة المغطاة أيضا والهتاف ضد طاهر.

وكانت قمة كرة الطائرة بين الأهلي والزمالك يوم الأربعاء قد شهدت أيضا تواجد الجماهير أيضا قبل أن يقرر نادي الزمالك الانسحاب من المباراة اعتراضا على حضور الجماهير.

شاهد تشجيع الجماهير للأهلي من المدرجات

شاهد هتافات الجماهير أثناء المباراة