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عيد ميلاد الجنرال - بالفيديو - أهداف ماركة محمود الجوهري

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عيد ميلاد الجنرال - بالفيديو - أهداف ماركة محمود الجوهري عيد ميلاد الجنرال - بالفيديو - أهداف ماركة محمود الجوهري

مع كل ركلة حرة ستنفذ بشكل خططي ذكي، سيتذكر المشاهدون المصريون اسم الجنرال الراحل محمود الجوهري.

ويحيي FilGoal.com ذكرى ميلاد الراحل محمود الجوهري الذي ولد في 20 فبراير 1938.

ميمي الشربيني: "ركلة حرة من عقل محمود الجوهري".. حمادة إمام: "ركلة ركنية من سابورة محمود الجوهري".. أحمد شوبير: "هدف خططه محمود الجوهري".

كان ملكا في وضع بصماته الخططية حتى في تنفيذ الركلات الثابتة، جنرال الكرة المصرية الذي رحل وترك بصمة كبيرة ستظل باسمه للأبد.

ويقدم FilGoal.com بعض من أشهر الأهداف في تاريخ الرجل الذي سيظل من علامات كرة القدم المصرية في ذكرى وفاته الثانية:

هدف في الجزائر .. التأهل لمونديال 1990 .. حسام حسن

هدف مصر في جنوب إفريقيا.. نهائي كأس الأمم 98.. طارق مصطفى

هدف مصر في الجزائر.. تصفيات كأس العالم 2002.. عبد الظاهر السقا

هدف مصر في السنغال.. تصفيات كأس العالم 2002.. ميدو

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فيديو اليوم السابع

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