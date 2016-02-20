بالفيديو - برشلونة يحافظ على رقمه القياسي بفوز صعب على لاس بالماس

(إفي): واصل برشلونة التغريد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه لاس بالماس بهدفين لواحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

والانتصار هو الثامن للبرسا على التوالي في الليجا، ليواصل فريق المدرب لويس إنريكي الحفاظ على رقمه القياسي المتمثل في عدم التعرض لهزيمة طوال 32 مباراة.

ريال مدريد يملك الرقم القاسي بـ34 مباراة متتالية في الليجا من دون هزيمة وذلك في موسم 1988 - 1989.

وأصبح رصيد الفريق الكتالوني 63 نقطة في المركز الأول، ليبتعد بتسع نقاط مؤقتا عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيواجه فياريال غدا، وبعشر نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي سيحل ضيفا على مالاجا.

وعانى برشلونة في غياب لاعب ارتكازه سرجيو بوسكيتس لتراكم البطاقات وقلب دفاع جيرارد بيكيه للراحة، إضافة لتراجع أداء لاعبي الوسط الأساسيين الليلة، التركي أردا توران وسرجيو روبرتو.

وظهر في المواجهة تفكير لاعبي البرسا في لقاء الثلاثاء القادم الهام، أمام أرسنال الإنجليزي، بملعب الإمارات، في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي، الذي يحمل الفريق الكتالوني لقبه.

تقدم البرسا بهدف أول (ق6) من عرضية رائعة لجوردي ألبا من الجانب الأيسر لينقض عليها الأوروجوائي لويس سواريز ويضعها في الشباك، مسجلا هدفه الـ24 ليواصل الانفراد بلقب هداف الليجا.

وأدرك لاس بالماس التعادل سريعا بعد اربع دقائق فقط بعدما كسر ويليامز جوزيه التسلل بفضل تمريرة بالكعب من زميله جوناثان فييرا لينفرد بمرمى التشيلي كلاوديو برافو ويسجل في شباكه.

وكاد أندريس إنييستا أن يتقدم للبرسا من تسديدة أرضية قوية (ق17) من تمريرة لأردا توران لكن الحارس خافي فارا يتصدى لها بشكل جيد.

ويتراجع أداء برشلونة نوعا ما خاصة مع الحماسة التي غلبت على أداء أصحاب الأرض وسط جماهيرهم ولعبهم بخطوط متقدمة مع الاعتماد على التسلل.

وأهدر سواريز فرصة ذهبية للتقدم مجددا (ق27) من ضربة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني ليونيل ميسي وانقض عليها الأوروجوائي برأسه لكنها مرت بجوار القائم.

ويضيف برشلونة الهدف الثاني (ق39) من مجهود بدني رائع لسواريز الذي توغل داخل المنطقة في كرة يشتبه في كونها تسلل، ويقدم عرضية نموذجية لميسي الذي سددها قوية لكن الحارس يبعد الكرة لترتد إلى نيمار الذي لم يتوان في تسجيلها بالشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني كاد سواريز أن يضيف الهدف الثاني (ق49) لكن خافي فارا يتألق في التصدي لتسديدته.

واستمر ضغط أصحاب الأرض للعودة في النتيجة، مع تراجع أداء لاعبي البرسا، وعدم الركض خلف الكرة، رغم خروج أردا توران ونزول الكرواتي إيفان راكيتيتش.

واتيحت للاس بالماس أكثر من فرصة للتسجيل داخل منطقة جزاء حامل اللقب، لكن كان ينقص لاعبيه اللمسة الأخيرة للتسجيل.

وحافظ البرسا على تقدمه مع مرور الوقت، وأجرى المدرب لويس إنريكي تغييرا آخر بنزول المدافع توماس فيرمايلين بدلا من سيرجي روبرتو، لكن غياب سرجيو بوسكيتس كان واضحا حيث كان أصحاب الأرض يجولون في نصف ملعب حامل اللقب.

ورغم الفرص التي لاحت للبلاوجرانا لتسجيل هدف يقتل آمال أبناء الجزيرة، إلا أن البرازيلي نيمار أهدرها برعونة، لينتهي اللقاء بفوز بشق الأنفس للبرسا.

ويواصل برشلونة بهذا الشكل طريقه نحو الاحتفاظ بلقب الليجا، حيث يستعد لاستضافة إشبيلية الأحد القادم.

بدوره يتجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة ليظل في منطقة الهبوط محتلا المركز الثامن عشر.

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