فينجر يكشف عن سبب إخفاق أرسنال في الفوز على هال سيتي

كشف أرسين فينجر مدرب أرسنال عن السبب وراء تعادل فريقه مع هال سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان أرسنال قد تعادل مع ضيفه هال سيتي بنتيجة 0-0 ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة في مباراة شهدت مشاركة محمد النني مع المدفعجية وأحمد المحمدي مع النمور كأساسيين.

وصرح فينجر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لم نفز لأن هال سيتي دافعوا بطريقة جيدة لأن حارسهم لعب جيدا ولأن لمستنا الأخيرة لم تكن جيدة كفاية ودائما ما كنا نتجه للحلول الفردية".

وتابع "حارس مرمى هال أدى بطريقة جيدة لقد استحوذنا بنسبة 70% وسددنا أكثر من 20 تسديدة لكننا لم نسجل علينا أن نراجع أنفسنا جيدا حتى وإن كان الفضل يرجع لحارسهم".

واستطرد المدرب الذي سيواجه برشلونة ضمن مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا "لقد كنا نواجه فريقا كان لديه القدرة على الفوز اليوم ومباراة برشلونة لا أفكر بها اليوم لقد أرحت رامسي وأوزيل كليا لأنهما شاركا في مباريات كثيرة هذا الموسم وأوزيل كان مريضا في نهاية الأسبوع فقررت استبعاده ورامسي أبعدته لأريحه".

وعن إعادة اللقاء "إذا لم يصاب أي من لاعبينا فأظن أننا سنهيمن على المباراة إذا كان لدينا اثنين او ثلاثة لاعبين مصابين فتلك مشكلة".

ويواجه أرسنال نظيره برشلونة ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.