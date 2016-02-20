مجلس الوزراء اليمنى يبحث الأوضاع فى المحافظات

عقد مجلس الوزراء اليمنى اجتماعا بالرياض، اليوم السبت، برئاسة نائب الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء خالد بحاح ناقش خلاله الأوضاع فى عدد من المحافظات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن المجلس استمع إلى تقرير من محافظ تعز على المعمرى حول ما تشهده من أحداث وحصار خانق من قبل المليشيات الانقلابية ومعاناة سكان المدينة نتيجة لذلك الحصار.

وأوضح المحافظ أن عدد شهداء المقاومة وصل إلى أكثر من 1630 شهيدا، كما نزح حوالى 70 % من السكان بسبب القصف العشوائى للأحياء السكنية والحصار المطبق على المدينة من قبل مليشيات الحوثيين وصالح.

وقرر المجلس سرعة نقل الجرحى والحالات الحرجة، الذين تستدعى حالاتهم العلاج بالخارج، إلى السودان، وذلك بعد التنسيق بين الحكومة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى التكفل بعلاج الجرحى بالمدينة الطبية بالسودان، وأوضح المجلس أنه سيتم العمل بالتنسيق مع دولة قطر لتجهيز عدد من مستشفيات المدينة.

واستمع المجلس أيضا إلى تقرير من محافظ البيضاء نايف القيسى عن الأوضاع بالمحافظة، والتى سيطر عليها الانقلابين العام الماضي، وقامت المقاومة باستعادة عدد من المديريات منهم.. وأكد المجلس دعم المحافظة، وتمكين السلطة المحلية من القيام بمهامها على أرض الواقع، ومدها بكافة الإمكانيات المتاحة، والعمل المستمر من أجل تخفيف معاناة المواطنين وحل مشاكلهم.

وأجرى بحاح اتصالا هاتفيا بمحافظ الجوف حسين العواضي، والذى عرض آخر التطورات فى المحافظة والتحديات التى تواجه قياداتها بعد أن تم تحريرها من المليشيات، وما يقوم به الجيش والمقاومة من جهود لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.