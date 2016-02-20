احذر.. الشوفان يصيب البعض باضطرابات الهضم والأمعاء

الشوفان سواء كان فى هيئة دقيق أو حبوب كاملة، له فوائد عظيمة للأطفال والكبار، حيث يعد مضادًا طبيعيًا للأكسدة ويحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الأساسية لتقوية الجسم وتعزيز مناعته.

ويوضح الدكتور محمد منيسى أستاذ الجهاز الهضمى أن الشوفان من أفضل المواد الغذائية لمن يسعون للتغذية السليمة والشعور بالشبع فى الوقت ذاته، لكن الإسراف فى تناوله قد يصيب البعض بأضرار بسيطة، فى الأمعاء وعملية الهضم.

ويضيف أستاذ الجهاز الهضمى أن الشوفان يحتوى على نسب ألياف عالية للغاية لذا يشعرك بالشبع، كما أنه مفيد لتخفيض نسبة الضغط، والسكر، والكولسترول فى الدم، وبسبب مكوناته يسهل عملية الإخراج فى الأشخاص الطبيعيين ولكن قد يؤثر سلبًا على أمعاء البعض.

ويؤكد الدكتور محمد، موضحًا أن الشوفان قد يسبب للبعض آثار عكسية منها تكون غازات وتقلصات، وبسبب تناوله قد يضطرب الهضم فجأة، ويصاب الإنسان بالعسر خاصة مع تناول الشوفان فى شكل حبوب دون ذوبانها فى الفم بشكل كامل.

وينصح أستاذ الجهاز الهضمى الذين يعانون من اضطرابات فى الأمعاء نتيجة تناول الشوفان بالتقليل من تناوله وأن يتناولوه مخفوقًا بشدة ولا يبتلعونه قبل مضغه جيدًا.