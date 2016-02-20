زعماء مصر والسودان وإثيوبيا يؤكدون على أهمية ترسيخ أسس استراتيجية للتعاون

عُقد بعد ظهر اليوم فى شرم الشيخ الاجتماع الثانى للجنة الثلاثية العليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلاماريام ديسالين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض سبل دفع وتطوير العلاقات الأخوية والوطيدة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث اتفق القادة الثلاثة على وحدة المصير وخصوصية الروابط التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث، فضلا عما يجمعهم من مصالح مشتركة لا تقتصر فقط على موضوعات المياه وإنما تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد القادة الثلاثة على أهمية ترسيخ أسس إستراتيجية للتعاون، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتلبية طموحات الشعوب فى مواجهة التحديات المشتركة، وفى هذا الإطار، استعرض القادة الثلاثة آليات ومقترحات التعاون المختلفة وما يمكن اتخاذه من خطوات عاجلة لتفعيل هذا التعاون وتحقيق نتائج سريعة يلمسها مواطنو الدول الثلاث.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية داخل القارة الإفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور وتنسيق الجهود من أجل التصدى لتحدى الإرهاب والتطرف، وتعزيز جهود إقرار السلام بالعديد من الدول الأفريقية والعمل على إرساء دعائم الاستقرار فيها، بما يوفر البيئة المناسبة لدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وفى ختام الاجتماع، أصدر القادة الثلاثة بيانا مشتركا نص على ما يلى:

1- على هامش المشاركة في منتدى الاستثمار في أفريقيا 2016، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ فى فبراير 2016، عُقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية العليا بين مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، والسيد هايلاماريام ديسالين، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

2- خلال الاجتماع، أعاد قادة الدول الثلاث التأكيد على التزامهم بتعزيز مجالات التعاون الثلاثية، والبناء على المصلحة المشتركة من خلال تبنى حلول تحقق المكاسب المشتركة من أجل مصلحة شعوبهم فى كافة المجالات.

3- ناقش قادة الدول الثلاث خلال الاجتماع سبل ترسيخ التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مختلف المجالات، وانطلاقاً من روح التعاون والأخوة التي تجمع شعوب البلدان الثلاثة، ورغبتهم المشتركة في تعزيز مساعيهم لتحقيق التنمية والرخاء، اتفق قادة الدول الثلاث على ما يلي:

تكليف وزراء الخارجية بمصر والسودان وإثيوبيا بدراسة سبل إنشاء إطار مؤسسي للتعاون بين الدول الثلاث يضمن الارتقاء بمستوى التعاون الثلاثي بينهم فى كافة المجالات، وأن يتم تقديم مقترح مُحدد فى هذا الشأن إلى قادة الدول الثلاث في الاجتماع القادم للجنة العليا.

إنشاء صندوق تمويل مشترك لتنفيذ مشروعات تنموية فى الدول الثلاث.

تشكيل ثلاث لجان: سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، بحيث تتولى لجنة الشئون السياسية عملية التنسيق بين أعمال اللجان الثلاث، والتي ستستشرف أفاق التعاون لدى الدول الثلاث فى كافة المجالات، بما فى ذلك مجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي – الزراعة وإدارة الموارد المائية والري- السياحة والثقافة – التعاون الاستخباراتي والأمني وتبادل المعلومات خاصة في إطار مكافحة الإرهاب – التعاون في مجال التدريب للكوادر العسكرية والأمنية – التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري – الصناعات المشتركة – تعزيز الربط البري، على أن تقوم وزارات الخارجية في الدول الثلاث بتيسير الاتصالات الثلاثية في هذا الشأن.

تشجيع اللقاءات البرلمانية المشتركة بين برلمانات مصر والسودان وإثيوبيا، وتبادل الزيارات بما يسهم في تعميق التفاهم المشترك على المستوى الشعبي.

تعزيز التواصل الشعبى بين الدول الثلاث من خلال تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية مشتركة خاصة في مجال كرة القدم.

4- اتفق قادة الدول الثلاث على عقد مشاورات على مستوى القمة سنويا، والنظر خلال اجتماعهم القادم بعد 6 أشهر فيما سيتم رفعه من مقترحات.

أ ش أ