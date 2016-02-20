عبد الواحد السيد لـ في الجول: انضمام الحضري للمنتخب حق مشروع.. وعليه تغيير الصورة

يرى عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق أن انضمام عصام الحضري حارس وادي دجلة إلى منتخب مصر "حق مشروع" وذلك استعدادا للقاء بوركينا فاسو نهاية الشهر الجاري.

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وقال عبد الواحد لـFilGoal.com يوم السبت: "أرى أن انضمام الحضري للمنتخب حق مشروع له ويسير بخطى ثابتة في الآونة الأخيرة".

وأضاف "المقياس هو أداء اللاعب داخل الملعب وليس له علاقة بالسن، ونصيحتي له التركيز مع المنتخب حتى لو لم يشارك فيحاول نقل خبراته للحراس".

وانضم الحضري مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومحمد الشناوي حارس بتروجيت لقائمة الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو.

وأشار "أرى أن انضمام الحضري فرصة ذهبية له لكي يحسن الصورة الشائعة عنه أنه لا يحب الجلوس احتياطيا".

وتابع "عليه أن يتجاوب مع أي قرار يؤخذ لكي يثبت للجميع أن عقليته تغيرت.. لابد أن يتفهم أنه ليس شرطا أن يلعب أساسيا ويحاول خدمة المنتخب بأي طريقة".

وشدد عبد الواحد الذي جلس بديلا للحضري في الزمالك فترة قصيرة "أرى أنه يستحق الانضمام وإمكاناته وفنياته تسمح بذلك على الرغم أنه بدأ الموسم بشكل غير مستقر".

وأردف "لكن في آخر مبارياته ارتفع مستوى الحضري واستحق الانضمام وله مني كل التحية والتقدير على أنه نجح في العودة للمنتخب بعد كل هذه الفترة".

وأتم "كل هذا ناتج عن جهد كبير يبذله، وعن نفسي إن كنت قادرا على الاستمرار واللعب كنت سأستمر لكني اعتزلت لأنني لم أشعر أنني قادرا على العطاء".