أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الواحد السيد لـ في الجول: انضمام الحضري للمنتخب حق مشروع.. وعليه تغيير الصورة

Google+ Print
عبد الواحد السيد لـ في الجول: انضمام الحضري للمنتخب حق مشروع.. وعليه تغيير الصورة عبد الواحد السيد لـ في الجول: انضمام الحضري للمنتخب حق مشروع.. وعليه تغيير الصورة

يرى عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق أن انضمام عصام الحضري حارس وادي دجلة إلى منتخب مصر "حق مشروع" وذلك استعدادا للقاء بوركينا فاسو نهاية الشهر الجاري.

قائمة المنتخب - الحضري يعود واستبعاد كهربا وأيمن حفني

وقال عبد الواحد لـFilGoal.com يوم السبت: "أرى أن انضمام الحضري للمنتخب حق مشروع له ويسير بخطى ثابتة في الآونة الأخيرة".

وأضاف "المقياس هو أداء اللاعب داخل الملعب وليس له علاقة بالسن، ونصيحتي له التركيز مع حتى لو لم يشارك فيحاول نقل خبراته للحراس".

وانضم الحضري مع أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ومحمد الشناوي حارس بتروجيت لقائمة الفراعنة لمواجهة بوركينا فاسو.

وأشار "أرى أن انضمام الحضري فرصة ذهبية له لكي يحسن الصورة الشائعة عنه أنه لا يحب الجلوس احتياطيا".

وتابع "عليه أن يتجاوب مع أي قرار يؤخذ لكي يثبت للجميع أن عقليته تغيرت.. لابد أن يتفهم أنه ليس شرطا أن يلعب أساسيا ويحاول خدمة المنتخب بأي طريقة".

وشدد عبد الواحد الذي جلس بديلا للحضري في الزمالك فترة قصيرة "أرى أنه يستحق الانضمام وإمكاناته وفنياته تسمح بذلك على الرغم أنه بدأ الموسم بشكل غير مستقر".

وأردف "لكن في آخر مبارياته ارتفع مستوى الحضري واستحق الانضمام وله مني كل التحية والتقدير على أنه نجح في العودة للمنتخب بعد كل هذه الفترة".

وأتم "كل هذا ناتج عن جهد كبير يبذله، وعن نفسي إن كنت قادرا على الاستمرار واللعب كنت سأستمر لكني اعتزلت لأنني لم أشعر أنني قادرا على العطاء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا

التليفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا إلى 25 قتيلًا