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بالفيديو - مازيمبي بطلا للسوبر والضحية النجم الساحلي.. يعادل الزمالك وينهي احتكار العرب

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بالفيديو - مازيمبي بطلا للسوبر والضحية النجم الساحلي.. يعادل الزمالك وينهي احتكار العرب بالفيديو - مازيمبي بطلا للسوبر والضحية النجم الساحلي.. يعادل الزمالك وينهي احتكار العرب

توج نادي مازيمبي الكونجولي بطلا للسوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه بعدما فاز على النجم الساحلي بثنائية مقابل هدف لينهي احتكار العرب على البطولة

وحقق مازيمبي لقبه الثالث في البطولة ليعادل رقم الزمالك صاحب الـ3 ألقاب أيضا.

وشهدت المسابقة في أخر 4 سنوات انتصارات للفرق العربية. فتوج الأهلي مرتين على حساب ليوبار والصفاقسي التونسي وخسر مرة لصالح وفاق سطيف. بينما حصد المغرب الفاسي لقبه على حساب الترجي التونسي.

مازيمبي بطل دوري أبطال إفريقيا استضاف النجم الساحلي بطل الكونفدرالية ونجح في الفوز بفضل ثنائية دانييل أدجي المتألق في الدقيقتين 19 و44 قبل أن يُقلص إيهاب المسكاني النتيجة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بتتويج مازيمبي.

ووصل مازيمبي إلى لقبه الإفريقي التاسع (5 دوري أبطال - 3 سوبر - 1كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس).

وهو نفس عدد بطولات الزمالك باستثناء أن الأخير حقق لقب الأفرو أسيوي مرتين.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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