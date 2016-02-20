المنتخب يوضح.. هل يمتلك كهربا فرصة لمواجهة نيجيريا؟

لماذا تم استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من منتخب مصر؟ هل سيغيب بشكل نهائي عن مواجهتي المنتخب ضد نيجيريا؟ أسئلة يُجيب عنها أسامة نبية المدرب العام للمنتخب.

ويدخل المنتخب المصري في معسكر إعدادي بداية من يوم 23 من شهر فبراير الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو. (طالع التفاصيل)

وغاب كهربا صانع ألعاب الزمالك عن قائمة المنتخب والتي ستوجه بوركينا فاسو استعدادا لمواجهتي نيجيريا في التصفيات الإفريقية.

وقال أسامة نبية: "استبعاد كهربا لأسباب فنية ولا يوجد لدينا أي مشكلة مع أي لاعب. كذلك أيمن حفني الذي انضم للمنتخب من قبل".

وأضاف في تصريحات خلال قناة الحياة 2 "مع الـ24 اسم الحالي سينضم 4 أو 5 لاعبين آخرين من الدوري المصري قبل مواجهة نيجيريا".

وأوضح "اكتفينا هذه المرة بضم 24 لاعبا نظرا لأننا سنلعب لقاء ودي واحد فقط. ولذلك لن تتاح الفرصة أمام عدد كبير من اللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "الجميع لدية فرصة لمواجهة نيجيريا. ويوجد عناصر من الدوري المحلي ستنضم إلى المنتخب وكذلك يوجد 7 محترفين لهم الفرصة".

وأتم "متفائلون أمام نيجيريا لتحقيق نتيجة إيجابية".