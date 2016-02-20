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مصدر قضائى ليبى: مجموعة صبراتة من التونسيين..ولا وجود لجنسيات أخرى

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مصدر قضائى ليبى: مجموعة صبراتة من التونسيين..ولا وجود لجنسيات أخرى مصدر قضائى ليبى: مجموعة صبراتة من التونسيين..ولا وجود لجنسيات أخرى

>كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بالعاصمة الليبية طرابلس الصديق الصور, عن أن التحقيقات الأولية مع أحد الجرحى من جراء القصف الأمريكى على مدينة صبراتة تفيد بأن أفراد المجموعة التى تم استهدافها هم من التونسيين ولا وجود لاشخاص من جنسيات أخرى معهم.

وقال الصديق الصور - فى تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، اليوم السبت - إن الجريح اعترف كذلك بأن المجموعة المستهدفة تنتمى لتنظيم داعش.

وأضاف الصور أنه سيتم اليوم نقل الجرحى الخمسة إلى مستشفى طرابلس، مؤكدا أن مسألة تسليمهم ستتم بعد التنسيق مع السلطات التونسية.

وأكد الصور، أنه تم التعرف على هويات الجرحى وفق وثائقهم الشخصية والاعترافات الأولية التى تم تسجيلها، مضيفا أنه سيتم إخضاعهم لتحليل "دى أن اية" للتأكد من هوياتهم.

وأوضح أن النائب العام الليبى أعطى تعليماته إلى الجهات الأمنية بضبط صاحب المنزل الذى تواجدت به المجموعة الإرهابية، وأكد الصور أن عدد الجثث التى تم إحصاؤها بعد عملية القصف هو 43 قتيل، مرجحا ارتفاع الحصيلة فى ظل وجود أشلاء قد تكون لقتلى آخرين من المجموعة.

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