المحمدي يكشف لـ في الجول عن حواره مع النني.. ' هندلعكم تاني '

كشف أحمد المحمدي جناح هال سيتي عما دار بينه مع محمد النني لاعب وسط أرسنال بعد مواجهتهما الأولى في رحلتهما الاحترافية التي انتهت بالتعادل السلبي في دور الـ16 من كأس إنجلترا.

ويحتكم الفريقان للإعادة بعد التعادل السلبي وفقا للوائح بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المحمدي لـFilGoal.com يوم السبت عقب المباراة: "النتيجة جيدة جدا وتمنحنا الفرصة على ملعبنا للعبور إلى دور الثمانية".

وأضاف "النني كان من أفضل لاعبي أرسنال في المباراة، وتحدثت معه سألته عن أخباره وقلت له (هندلعكم تاني في ملعبنا)".

وكان المحمدي قد وجه رسالة للنني عبر FilGoal.com قبل المباراة قائلا له: "هندلعكم". طالع التصريح من هنا

وأشار "تمنيت له التوفيق في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة يوم الثلاثاء، وقال لي النني إن فريقنا جيد وأرهقنا كثيرا".

شاهد ملخص لمسات الثنائي

ويستعد أرسنال لاستضافة برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكتب المحمدي عبر حسابه على تويتر عقب المباراة تغريدة قال فيها: "دائما اللعب هنا صعب أمام منافس قوي جدا لكن الفريق كان صلدا، سعيد برؤيتك اليوم يا نني".