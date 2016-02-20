أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القوى العاملة بشمال سيناء تعلن عن برنامج تدريبى للشباب على صناعة الرخام

Google+ Print
القوى العاملة بشمال سيناء تعلن عن برنامج تدريبى للشباب على صناعة الرخام القوى العاملة بشمال سيناء تعلن عن برنامج تدريبى للشباب على صناعة الرخام
أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء اليوم عن برنامج تدريبى على أعمال صناعة الرخام والجرانيت.

وقال حسن حمدان مدير القوى العاملة بشمال سيناء، إن البرنامج يتم تنفيذه بتعاون مع شركات متخصصة فى صناعة الرخام تحت رعاية محافظ شمال سيناء ومدة البرنامج شهرين، يحصل خلالها المتدرب على عائد مادى 10 جنيهات بدل انتقال عن كل يوم تدريب، وسيتم تعيين الثلاثة الأوائل بكل دورة بوحدات شركة سينا تايلز للرخام والجرانيت وفى ختام الدورة يحصل المتدرب على شهادة إتمام البرنامج التدريبى.

وأوضح المهندس أيمن إسماعيل مدير التدريب بمديرية القوى العاملة أن الشروط للالتحاق بالبرنامج التدريبى ألا يتجاوز سن المتقدم 35 سنة وألا يكون من العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عال، وتقدم الطلبات بمقر مديرية القوى العاملة فى لعريش حتى 7 مارس القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365