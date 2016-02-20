القوى العاملة بشمال سيناء تعلن عن برنامج تدريبى للشباب على صناعة الرخام

أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء اليوم عن برنامج تدريبى على أعمال صناعة الرخام والجرانيت.

وقال حسن حمدان مدير القوى العاملة بشمال سيناء، إن البرنامج يتم تنفيذه بتعاون مع شركات متخصصة فى صناعة الرخام تحت رعاية محافظ شمال سيناء ومدة البرنامج شهرين، يحصل خلالها المتدرب على عائد مادى 10 جنيهات بدل انتقال عن كل يوم تدريب، وسيتم تعيين الثلاثة الأوائل بكل دورة بوحدات شركة سينا تايلز للرخام والجرانيت وفى ختام الدورة يحصل المتدرب على شهادة إتمام البرنامج التدريبى.

وأوضح المهندس أيمن إسماعيل مدير التدريب بمديرية القوى العاملة أن الشروط للالتحاق بالبرنامج التدريبى ألا يتجاوز سن المتقدم 35 سنة وألا يكون من العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عال، وتقدم الطلبات بمقر مديرية القوى العاملة فى لعريش حتى 7 مارس القادم.