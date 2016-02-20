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بالصور.. حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية

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بالصور.. حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية بالصور.. حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الميدانية والإشراف على ما يجرى تنفيذه من أعمال النظافة العامة داخل مقابر الإسماعيلية بنطاق حى ثان وقد رافقه المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبه على رجب ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

يأتى ذلك استكمالا لسلسلة الحملات المكثفة التى تنظمها أجهزة الوحدات المحلية بمختلف قطاعات محافظة الإسماعيلية وتوابعها للنظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

وشملت أعمال الحملة التى نظمها قطاع النظافة بحى ثانى باستخدام آليات ومعدات الحى وبالتعاون والتنسيق مع كل من مجلس المدينة وحى أول وحى ثالث تم رفع ما يزيد عن مائة طن من المخلفات، كما تم عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة العامة داخل المقابر.

وأكد المحافظ على مضاعفة وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة المشاركة فى الحملة من أجل الإسراع فى استعادة الوجه الحضارى للمنطقة وبما يليق بحرمة الموتى وأهمية المكان وبما يليق باسم الإسماعيلية.

وخلال الزيارة التقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بالعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة واحترام القانون.

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (2)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (3)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (4)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (5)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (6)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (7)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (8)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (9)

حملة مكبرة لنظافة المقابر بحى ثان الإسماعيلية (1)
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