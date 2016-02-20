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اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” في جنوب إفريقيا

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اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” في جنوب إفريقيا اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” في جنوب إفريقيا

زيكا (أرشيفية)

أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا ، اليوم السبت ، أول حالة إصابة بفيروس “زيكا” الذي ينقله البعوض.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن وزير صحة جنوب إفريقيا أرون موتسواليدي قوله :” إن المصاب بالمرض رجل كولومبي وأنه جرى اكتشاف الحالة أثناء زيارته مدينة جوهانسبرج”.

وتابع :”أصيب رجل الأعمال كولومبي بحمى وطفح جلدي بعد أربعة أيام تقريبا من وصوله إلى جنوب إفريقيا ، لكنه تعافى كليا الآن”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي الوباء عالميا في الأول من فبراير ، مشيرة إلى ارتباطه بمرضيين عصبيين هما صغر حجم الرأس لدى الأطفال، ومتلازمة جيلان باريه التي قد تؤدي إلى الشلل.

أ ش أ

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