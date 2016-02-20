خبير عسكري: سحب السلاح من الأمناء خارج الخدمة يعرضهم للخطر.. ويجب توفير عقوبة “صارمة”

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية العليا ورئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، إن وجود السلاح الميري مع أفراد وأمناء الشرطة فكرة صحيحة تمامًا ولكن الخطأ قد يكون في التنفيذ، رافضًا مقترح تسليم سلاحهم الميرى عقب انتهاء خدمتهم، وعدم اصطحاب السلاح معهم للمنزل.

وأكد “سالم”، في تصريحات خاصة لـ”ONA”، أنه من الأسلم وجود السلاح مع أمين الشرطة طوال الوقت، لأن رجل الشرطة من المفترض أنه وهب حياته لخدمة المواطنين، أي أنه ليس له وقت عمل، متابعًا: “دور الشرطي مثل الطبيب، فلا يمكن أن يستغيث به مواطن لحمايته خارج وقت خدمته ولا يساعده، وفرد الأمن من المفترض أنه ضد الخارجين عن القانون ومن يعتدي على المواطن الآمن سواء لص أو متحرش أو إرهابي، ووجود السلاح معه لحماية المواطنين وليس لحماية نفسه، فكيف يمد الشرطي يد العون للآخرين وهو مجرد من السلاح”.

وأوضح ورئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، أنه يجب أن نصر على “تسليح أمناء وأفراد الشرطة طول الوقت” ونهيئ للفكرة أسباب نجاحها، وهي:

- من يخطيء يحاسب، وتكون العقوبة صارمة.

-أن تكون هناك أوامر واضحة ومحددة للشرطي بأن استخدام سلاحه الميري يكون فقط لحماية الناس.

-توفير تدريب نفسي لأمناء الشرطة على كيفية تحمل الضغط النفسي، وتوجيهه بعدم إخراج سلاحه الميري إلا عند الضرورة، ضاربًا مثال وقت حرب 6 أكتوبر وكيف أخضعت قيادة الجيش أفراد القوات المسلحة لتدريب نفسي كبير قبل الحرب.

وأكد “سالم” أن كل ضباط الشرطة مستهدفين، وأن سحب السلاح منهم خارج خدمتهم يعرضهم لخطر كبير، قائلاً: “البلطجية والإرهابيين هيصطادوهم في الشارع ويفضوا غلهم فيهم”.