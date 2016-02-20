أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طائرات دول التحالف تقصف قاعدة الديلمي ومعسكر العرقوب

Google+ Print
طائرات دول التحالف تقصف قاعدة الديلمي ومعسكر العرقوب طائرات دول التحالف تقصف قاعدة الديلمي ومعسكر العرقوب

اليمن

واصلت طائرات دول التحالف العربي، مساء اليوم السبت، قصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح في العاصمة صنعاء وضواحيها.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء.

كما استهدفت الطائرات موقعا للحوثيين في منطقة الاعروش ومعسكر العرقوب التابع للحرس الجمهورى في مديرية خولان شرق العاصمة ومواقع أخرى قرب منطقة املح وعدد من المناطق في مديرية نهم شمال شرق العاصمة.

وجاءت عمليات القصف في مديرية خولان المجاورة لمحافظة مأرب بالتزامن مع تصعيد الضربات الجوية في منطقة “صرواح” بمأرب.

ومن ناحية اخرى قامت شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب 2.5 بتدمير طن من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في المناطق المحررة قبل انسحابهم منها .

وأوضح مركز سبأ الاعلامى أنه تم اليوم تدمير 640 لغما مضادا للدبابات و107 قذائف متنوعة و14 عبوة وصاروخ.

يذكر أن شعبة الهندسة انتزعت حوالى 8000 لغم أرضي وعدد من العبوات الناسفة بإلاضافه إلى قذائف ومخلفات أخرى لم تنفجر.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا