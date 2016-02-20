طائرات دول التحالف تقصف قاعدة الديلمي ومعسكر العرقوب

واصلت طائرات دول التحالف العربي، مساء اليوم السبت، قصف مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح في العاصمة صنعاء وضواحيها.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء.

كما استهدفت الطائرات موقعا للحوثيين في منطقة الاعروش ومعسكر العرقوب التابع للحرس الجمهورى في مديرية خولان شرق العاصمة ومواقع أخرى قرب منطقة املح وعدد من المناطق في مديرية نهم شمال شرق العاصمة.

وجاءت عمليات القصف في مديرية خولان المجاورة لمحافظة مأرب بالتزامن مع تصعيد الضربات الجوية في منطقة “صرواح” بمأرب.

ومن ناحية اخرى قامت شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الثالثة بمأرب 2.5 بتدمير طن من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح في المناطق المحررة قبل انسحابهم منها .

وأوضح مركز سبأ الاعلامى أنه تم اليوم تدمير 640 لغما مضادا للدبابات و107 قذائف متنوعة و14 عبوة وصاروخ.

يذكر أن شعبة الهندسة انتزعت حوالى 8000 لغم أرضي وعدد من العبوات الناسفة بإلاضافه إلى قذائف ومخلفات أخرى لم تنفجر.

أ ش أ