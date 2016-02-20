دجلة لـ في الجول: انضمام الحضري إلى المنتخب خطوة تجاه تحقيقه الحلم الأكبر

"خطوة نحو الحلم الأكبر".. هكذا بدأ فكري صالح مدرب حراس مرمى نادي وادي دجلة حديثه مع FilGoal.com عقب انضمام عصام الحضري إلى المنتخب.

ويدخل المنتخب المصري في معسكر إعدادي بداية من يوم 23 من شهر فبراير الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته، ويتخلل المعسكر مباراة ودية مع منتخب بوركينا فاسو.

وأعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب عن قائمة مكونه من 24 لاعبا من بينهم عصام الحضري.

وتحدث فكري صالح مدرب الحضري في وادي دجلة لـFilGoal.com قائلا: "شرف كبير لدجلة وللحضري انضمامه إلى منتخب مصر".

وأضاف "الحلم الأكبر للحضري هو اللعب في كأس العالم. وانضمامه خطوة نحو تحقيق حلمه".

وأوضح "مصر ستذهب كأس العالم من خلال العودة من جديد والمشاركة والتألق في البطولات الإفريقية".

مجاملة؟

وهل انضمام الحضري إلى منتخب مصر يُعد مجاملة؟ أجاب فكري صالح بشكل قاطع قائلا: "بالطبع لا. منتخب مصر لا يجامل أي أحد. والحضري إضافة كبيرة جدا للمنتخب".

وتابع "الجهاز الفني وُفق في اختيار الحضري. وعلى الرغم من صداقتي الشخصية مع أحمد ناجي إلا أننا لم نتحدث أبدا عن انضمام الحضري. ناجي واثق تماما من اختياره الحضري الآن".

كلمات الحضري

وكشف فكري صالح أولى كلمات عصام الحضري عقب الانضمام إلى المنتخب قائلا: "الحضري قال لي: ابنك شرفك وانضم إلى المنتخب".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الحضري رائع والكل يشاهد ما يفعله هذا الموسم".

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