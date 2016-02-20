والد "ضحية أمين الشرطة" بالخصوص: حق ابنى فى رقبة وزير الداخلية

قال ياسر زينهم، والد المجنى عليه، إبراهيم، ضحية "أمين شرطة"، إن حق ابنى فى رقبة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، موضحا فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن ابنه إبراهيم أصيب فى قدمه بكسر وتهتك فى الأوردة، مما يؤدى إلى عجزه عن العمل، بسبب غرور وعنترية أمين شرطة من قوة مباحث مديرية أمن السويس، جارهم فى الخصوص، أطلق رصاصة من طبنجته الميرى على نجله بعد نشوب مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

وأشار أحد شهود العيان، إلى أن المتهم صوب طبنجته تجاه المجنى عليه، وأطلق النار عليه، دون أى تفاهم، خلال معاتبة المجنى عليه للأمين، بعد قيام أطفاله بضرب أطفال المجنى عليه، وأكد الشاهد أن مستشفى المطرية رفضت استقبال المصاب، وتم تحويله لمستشفى منشأة ناصر، لإجراء عملية فى قدمة.

وأوضح حمادة أن الأهالى استطاعوا جذب طبنجة أمين الشرطة، ومازالت فى حيازتهم، ورفضوا تسليمها للشرطة، خوفا من مجاملة ضباط وأمناء قسم الخصوص، لأمين الشرطة زميلهم، ويضيع حق المجنى عليه، مؤكدا أن السلاح سيتم تسليمه لرئيس نيابة الخانكة مع بدء التحقيق.

كانت أجهزة أمن القليوبية، تمكنت من ضبط أمين شرطة يدعى "مهدى ا م" من قوة مباحث مديرية أمن السويس، أطلق رصاصة من سلاحه الخاص على جاره "إبراهيم ياسر عامر"، فى مشاجرة بينهما بمدينة الخصوص، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ودلت تحريات عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، ورود بلاغ للعقيد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص، بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة من قوة مديرية أمن السويس مع أحد جيرانه، أطلق خلالها عيارا ناريا استقر فى ساق جاره، نتج عنه تهتك فى أوتار الساق وكسر مضاعف، وتم تحويل المجنى عليه إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على أمين الشرطة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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