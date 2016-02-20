أخبار عاجلة

السيسي للبابا تواضروس: الدولة لن يثنيها شيء عن مواجهة الإرهاب -
بوتين يعزي السيسي في ضحايا مارجرجس: جريمة تدهش بوحشيتها -
مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية» -
البابا فرانسيس: نصلي من أجل ضحايا تفجير «مارجرجس» -
المفتي يدين «تفجير مارجرجس»: مجرمون يستهدفون وحدة الشعب -
بالصور| مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس عقب تفجير طنطا -
السيسي يدعو مجلس الدفاع الوطني للانعقاد عقب «تفجير طنطا» -
راعي كنسية العذراء بالأقصر: داعش وراء تفجيرات طنطا و القاصد غالب -
انفجار في كنيسة مار مرقس بالإسكندرية -
عفت السادات: الأحداث الإرهابية الغادرة لن تنال من وحدة النسيج الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بوتين: القوات الروسية في سوريا تدافع عن مصالحنا الوطنية

Google+ Print
بوتين: القوات الروسية في سوريا تدافع عن مصالحنا الوطنية بوتين: القوات الروسية في سوريا تدافع عن مصالحنا الوطنية

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية في سوريا تدافع عن مصالح روسيا الوطنية وتساعد في حماية المدنيين من الإرهاب.

وأشاد بوتين ،في الاحتفال الذي أقامه الكرملين بمناسبة يوم حماة الوطن ، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم مساء اليوم السبت ، بعمل القوات المسلحة الروسية في سوريا، قائلا “نسعى لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية والدبلوماسية”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإرهابيين في سوريا يصفون روسيا صراحة بالعدو ولا يخفون خططهم التوسعية، لافتا إلى أن القوات الروسية تدافع في سوريا عن مصالح روسيا الوطنية.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017