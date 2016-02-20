بوتين: القوات الروسية في سوريا تدافع عن مصالحنا الوطنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الروسية في سوريا تدافع عن مصالح روسيا الوطنية وتساعد في حماية المدنيين من الإرهاب.

وأشاد بوتين ،في الاحتفال الذي أقامه الكرملين بمناسبة يوم حماة الوطن ، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية مساء اليوم السبت ، بعمل القوات المسلحة الروسية في سوريا، قائلا “نسعى لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية والدبلوماسية”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الإرهابيين في سوريا يصفون روسيا صراحة بالعدو ولا يخفون خططهم التوسعية، لافتا إلى أن القوات الروسية تدافع في سوريا عن مصالح روسيا الوطنية.

ا ش ا