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سفير موريتانيا بالقاهرة لـ"اليوم السابع": انعقاد "القمة العربية" فى نواكشوط

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سفير موريتانيا بالقاهرة لـ"اليوم السابع": انعقاد "القمة العربية" فى نواكشوط سفير موريتانيا بالقاهرة لـ"اليوم السابع": انعقاد "القمة العربية" فى نواكشوط
أكد "ودادى ولد سيدى هيبة" سفير موريتانيا فى القاهرة، أن العاصمة الموريتانية نواكشوط ستستضيف على أراضيها القمة العربية فى دورتها المقبلة، والتى كانت من المقرر إقامتها بمراكش.

وقال "هيبة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم: "القمة العربية المقبلة ستكون فى موريتانيا وبرئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك وعياً من الموريتانية بأهمية الظرف الذى تمر به الأمة، وضرورة الحفاظ على انتظام القمة".

وأكد "هيبة" أن نواكشوط ستعلن عن ذلك الخبر رسمياً خلال ساعات، مضيفاً أنه بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة العربية فى دورتها، ذهبت رئاسة القمة حسب الحروف الأبجدية لدولة موريتانيا، حسب الأعراف المتبعة".

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مصر 365

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